В Витебске из-за ремонта улицы изменился маршрут автобуса №44

ННВ • 31/5/23 13:47 • Падзеі

С 31 мая в Витебске изменена схема движения городского автобусного маршрута № 44.



Это связано с выполнением земляных работ по прокладке инженерных коммуникаций по улице Ореховская на участке от дома №28 до дома №43.

В период выполнения работ автобусный маршрут №44 будет осуществлять движение по следующему маршруту: Вокзал – улица Карла Маркса – улица Максима Горького – улица 39-й Армии – улица Рассветная – улица Ореховская – улица 2-я Книжная – улица Рыгора Бородулина – переулок 1-й Ореховский – переулок 2-й Ореховский – Ореховский проезд – улица Ореховская, сообщает ОАО «Витебскоблавтотранс».