За чертой бедности живут более 5% домашних хозяйств Витебщины

Сяржук Серабро • 31/5/23 20:34 • Эканоміка

В Витебской области доля населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума составляет 5,1%.



Об этом говорит выборочное обследование домашних хозяйств по уровню жизни по итогам первого квартала 2023 года. Уровень малообеспеченности населения региона остался таким же, как и в четвертом квартале 2022 года.

По данным этого обследования в Витебской области в первом квартале располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1 782 рубля 10 копеек в месяц.

При этом денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1 689 рублей 40 копеек в месяц, из которых 1 185 рублей (70,2%) приходится на потребительские расходы.

Как видим, по сравнению четвертым кварталом прошлого года доходы выросли на 4,8%, а расходы — на 5,1%.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 41% (в предыдущем квартале 39,5%), на покупку непродовольственных товаров – 32% (35%), на оплату услуг – 24,1% (22,8%).

В первом квартале текущего года домашние хозяйства тратили сразу за месяц 94,8% располагаемых ресурсов, тогда как в последнем квартале прошлого — 94,5%.