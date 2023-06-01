На пожаре в Шумилинском районе мужчина спасал колхозный телятник и получил ожоги

ННВ • 01/6/23 10:45 • Здарэнні

31 мая произошел пожар в здании телятника на территории молочно-товарной фермы КУСХП «Сиротинский» в деревне Сиротино Шумилинского района, пострадал человек.



Телятник стоит пустой с 2022 года, он загорелся примерно в час дня. Потушить здание пустующего телятника пытался 36 летний мужчина.

В результате колхозник получил ожоги 1-2 степени предплечья, ему пришлось обратиться в больницу. После оказания медицинской помощи пострадавшего направили на амбулаторное лечение.

Пожар потушили спасатели. В результате пожара огнем были повреждены 50 квадратных метров шиферной кровли телятника. Причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.