Лето начинается с заморозков в Витебской области. Грета, остановись!..

Сяржук Серабро • 02/6/23 17:38 • Экалогія

До -2 °C в субботнюю ночь обещают синоптики в Витебской области.



Несмотря на наступление календарного лета, погода не спешит радовать жителей северного региона Беларуси теплыми деньками, а ночи и вовсе ожидаются с заморозками.

Согласно оперативному предупреждению «Белгидромета» о неблагоприятном метеорологическом в ночь 3 июня местами по Витебской области ожидаются заморозки, при которых температура на почве и в приземных слоях воздуха может опускаться до -2 °C.

Температура воздуха уже начала падать, например в 15:00 на метеостанции Витебска столбик термометра опустился до +8,8 °C, а в 17:00 метеослужба аэропорта зафиксировала температуру уже в +7 °C. При том, что минувшей ночью в областном центре температура не падала ниже +9 °C.

Заморозки, фиксировавшиеся в мае, уже успели нанести непоправимый вред урожаю плодов и ягод нынешнего сезона. Летние заморозки, в свою очередь, могут повредить всходы и рассаду овощей и корнеплодов, высаженных в открытый грунт.

Для защиты вашего огорода от заморозков необходимо организовать укрытие грядок растениями каким-либо утеплителем, им могут служить полимерная пленка, нетканый материал типа спанбонд, солома или сено.