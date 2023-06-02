Подорожал проезд междугородних маршрутках Витебской области

Сяржук Серабро • 02/6/23 17:13 • Эканоміка

О внезапном подорожании проезда в маршрутных такси междугороднего сообщения, курсирующих в Витебской области, сообщили читатели «ННВ».



Так, один из наших читателей, приобретая в конце мая билет на поездку с расстоянием в 75 километров, обнаружил, что он уже стоит 9 рублей 75 копеек, тогда как в начале месяца цена была 8 рублей 25 копеек. Как видим, цена выросла более чем на 18%, а километр пути стал стоить 13 копеек вместо 11.

В справочной автовокзала «ННВ» подтвердили, что на ряде направлений (например, Новолукомль, Ушачи, Нарочь и т.д.) цены на проезд в маршрутных такси выросли. Новые тарифы действуют уже с 22 мая, кто принимал решение о подорожании проезда в справочной службе сказать не смогли.

Никаких решений местных властей об изменении тарифов на перевозки не издавалось, по крайней мере, нашему изданию об этом не известно. Сайт «Оператора перевозок» также не сообщал о каком-либо решении перевозчиков увеличить цену на билеты.