Списали 126 сдохших телят, как проданных колхозникам — в Шумилинском районе судили главного зоотехника и завфермы

Ігар Арцюх • 02/6/23 16:26 • Эканоміка

В Шумилинском районе завершился суд над главным зоотехником и заведующей молочно-товарной фермы одного из аграрных предприятий, которые скрыли падеж 126 телят.



В суде было установлено, что главный зоотехник в 2015-2021 годах, желая избежать ответственности за падеж 126 голов молодняка крупного рогатого скота, давала заведомо незаконные указания подчиненным ей по службе четырем заведующим фермами и главному ветеринарному врачу о внесении в официальные документы заведомо ложных сведений и записей о выбытии павшего скота как реализованных живым весом работникам хозяйства. Это повлекло совершение последними служебного подлога.

Прокуратура сообщает, что на стадии предварительного расследования уголовное дело в отношении трех заведующих фермами и главного ветеринарного врача уголовное дело прекращено по основаниям, предусмотренным законодательством.

В суде обвиняемые признали свою вину в полном объеме. В результате они были признаны виновными в организации служебного подлога и совершении служебного подлога. На основании части 4 статьи 16 и части 1 статьи 427 УК главного зоотехника приговорили к ограничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года. Заведующей фермой на основании части 1 статьи 427 УК назначено аналогичное наказание на срок 1 год и 6 месяцев.

Частично — на 1 год — наказание уменьшено в соответствии с законом «Об амнистии в связи с Днем народного единства». Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.