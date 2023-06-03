Этой ночью заморозки ожидаются во всех областях Беларуси

Сяржук Серабро • 03/6/23 21:31 • Экалогія

Заморозки до -2 °C возможны этой ночью в Витебской области.



Если прошлой ночью похолодание затронуло только Витебскую область, где в некоторых местах температура воздуха опускалась ниже нуля и даже были повреждены всходы картофеля, то в воскресенье заморозки возможны в отдельных районах по всей стране.

Заморозки – это понижения температуры ниже 0 °C на почве или в приземном слое воздуха, обычно вечером, ночью или в утренние часы (при положительной температуре днем). Заморозки бывают весной и осенью вследствие ночного охлаждения почвы.

Это неблагоприятное явление опасно тем, что губительно сказывается на цветущих садах и всходах растений (весной), а также на оставленном на полях урожае (осенью).

Для защиты вашего огорода от заморозков необходимо организовать укрытие грядок растениями каким-либо утеплителем, им могут служить полимерная пленка, нетканый материал типа спанбонд, солома или сено.

Начало июня в этом году выдалось холоднее нормы на -3,3 °C.