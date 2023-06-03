На Троицу в Витебске вводят несколько дополнительных рейсов автобусов, на которых можно добраться до городского кладбища

ННВ • 03/6/23 14:08 • Рэлігія

3 и 4 июня будет несколько дополнительных рейсов автобусов, на которых можно добраться до городского кладбища Витебска.



В эти дни, когда православные празднуют Троицу, дополнительно будет выполняться рейс по маршруту №283 «Витебск – Шапечино» с временем отправления от автовокзала Витебска в 10:00.

Кроме того, рейс по маршруту № 283 «Витебск – Шапечино» с временем отправления от автовокзала в 11:35 будет выполняться с заездом на кладбище Копти в обоих направлениях, сообщает ОАО «Витебскоблавторанс».