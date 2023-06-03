Почти градус мороза был ночью в Езерище, это абсолютный минимум для июня. В Витебской области повреждены посадки картофеля

Сяржук Серабро • 03/6/23 15:30 • Экалогія

Абсолютный рекорд минимума температуры для июня по данным 97-летних наблюдений был установлен в Езерище минувшей ночью.



3 июня столбик термометра на полюсе холода Беларуси опустился до отметки -0,9 °C. Такого мороза в первый месяц лета не фиксировалось на этой метеостанции с момента ее создания в 1926 году.

До этого абсолютный рекорд минимума температуры для июня в Езерище составлял -0,3 °C и был зафиксирован 11 июня 1982 года. 3 июня минимальная температура отмечалась в 2001 году — +1,6 °C.

Ниже нуля столбик термометра опускался также и на юге Витебской области, на границе с Минской. В Чашникском районе были отмечены повреждения посадок раннего картофеля, фотографии растений, пострадавших от заморозков, предоставили читатели «ННВ».

Заморозки возможны и в ночь с субботы на воскресенье, более точный прогноз мы сообщим позднее.