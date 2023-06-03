В Витебске госслужба занятости ищет работодателей для школьников

Ігар Арцюх • 03/6/23 15:44 • Адукацыя

Заявки для временного трудоустройства молодежи от 14 до 18 лет в летний период принимаются государственной службой занятости от нанимателей любых форм собственности, а также индивидуальных предпринимателей.



Услуга по размещению сведений о наличии свободных рабочих мест (вакансий) и подбору соискателей бесплатная, говорится в объявлении, размещенном на сайте горисполкома.

Обращаться можно по адресу: Витебск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 10, кабинет № 6, тел. 36-25-09, 36-25-49, электронная почта: [email protected].