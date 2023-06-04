Суточный рекорд минимума температуры побит в Орше

Сяржук Серабро • 04/6/23 15:51 • Экалогія

Минувшей ночью температура атмосферного воздуха в Орше опускалась до +0,7 °C.



Таким образом был побит суточный рекорд минимума температуры для этого райцентра Витебской области для 4 июня. Предыдущий рекорд был установлен в 2003 году, когда столбик термометра опустился до отметки +1 °C.

Отметим, что абсолютный рекорд минимума температуры для июня в Витебской области установлен в Орше в 1982 году, когда 11 июня синоптики зафиксировали 2,3 градуса мороза.

Также рекордный показатель суточного минимума температуры был достигнут на метеостанции вы Лынтупах, где этой ночью было +1 °C, такая же температура там фиксировалась 4 июня 2003 года.

Напомним, что вчера в Езерище был установлен абсолютный рекорд минимума температуры для июня по данным 97-летних наблюдений.

Минувшей же ночью температура атмосферного воздуха ниже нуля в Витебской области не опускалась, хотя по югу области на почве опять фиксировались заморозки.