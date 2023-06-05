Этой ночью холоднее всего на Витебщине было в Лынтупах, там установлен новый рекорд

Сяржук Серабро • 05/6/23 15:31 • Экалогія

5 июня был побит суточный рекорд минимума температуры на метеостанции в Лынтупах в Поставском районе.



Прошедшей ночью там было холоднее даже чем в Езерище, и столбик термометра опустился до отметки +3,2 °C. В результате в Витебской области был снова побит один из суточных рекордов минимума температуры — прежде минимальная температура для 5 июня в Лынтупах составляла +3,5 °C и была зафиксирована в 2009 году.

Напомним, что суточный рекорд минимальной температуры был установлен 4 июня в Орше, а 3 июня в Езерище был установлен абсолютный рекорд минимума для июня.

В ближайшие дни на севере Беларуси в Витебской области должно потеплеть, так что череда температурных антирекордов, вероятно, прекратиться.