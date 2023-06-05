Молодой парень разбился на легковушке в Лепельском районе

ННВ • 05/6/23 14:59 • Здарэнні

3 июня в Лепельском районе в результате ДТП погиб 25-летний водитель легкового автомобиля.



Около 23:00, проезжая по Центральной улице в деревне Курмелевка молодой человек на «Opel» не справился с управлением и вылетел в правый по ходу движения кювет. Там автомобиль врезался в в придорожное дерево и перевернулся на правый бок.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил тяжелые травмы, от которых умер на месте аварии, сообщается ГАИ. По факту ДТП проводится проверка.