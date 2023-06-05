Витебская пенсионерка передала мошенникам 230 000 российских рублей

Іван Дзедушкін • 05/6/23 14:33 • Крымінал

Жительница Витебска лишилась крупной суммы денег в валюте сопредельного государства, попавшись на мошенническую схему «Алло, мама» — настоящий бич последних пару лет для пожилых граждан Беларуси.



В качестве курьера мошенники в этот раз привлекли таксиста из Витебска, который не подозревал о своей роли в преступлении. Вечером с ним связались неизвестный и попросили взять заказ. Мужчина должен был съездить на указанный адрес и забрать посылку, которую нужно было доставить в Минск.

Как оказалось, в свертке были деньги, которые обманутая пенсионерка передала мошенникам — 230 000 российских рублей. В столице водитель отдал сверток с деньгами неизвестным женщинам, сообщает сайт УВД Витебского облисполкома.

Суть этой мошеннической схемы состоит в том, что пожилым людям звонят от имени их родных или представителей правоохранительных органов. При этом сообщается, что родственник попал в беду, например, совершил смертельное ДТП, и нужны деньги, чтобы «отмазаться» от уголовного дела или возместить ущерб. В результате старики отдают мошенникам, всё, что могут наскрести по сусекам.