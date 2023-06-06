Дорого-богато: обновление светодиодной с системы арки Летнего амфитеатра в Витебске обойдется дороже миллиона рублей

Сяржук Серабро • 06/6/23 16:11 • Культура

К началу очередного фестиваля «Славянский базар в Витебске» проводят модернизацию арки главной сценической площадки форума — Летнего амфитеатра. Узнали, сколько это стоит.



Выбор поставщика системы видеопоказа для объекта строительства «Модернизация светодиодной арки над сценой филиала «Летний амфитеатр» (г.Витебск, пр-т Фрунзе, 13а)» был объявлен Управлением капитального строительства города Витебска 1 апреля. Ориентировочная стоимость составляла 1 000 000 рублей.

Электронный аукцион в результате выиграло минское общество с ограниченной ответственностью «ИнтСис», с которым заключили договор на поставку необходимого оборудования на сумму в 848 100 рублей.

С каждой стороны арки Летнего амфитеатра должны появиться светодиодные полотна по 1 280 000 пикселей каждое (всего 560 000 пикселей). Они будут собираться из панелей высотой 180 пикселей и шириной 40 пикселей.

Для управления потребуется этими панно потребуется 5 видеопроцессоров-контроллеров и два видеосервера на восьмиядерных процессорах Intel i7.

Открытый конкурс по выбору генподрядчика а выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по этому объекту был объявлен еще в конце ноября 2022 года. Его результаты, однако, так и не опубликованы. Ориентировочная стоимость этих работ составляет 384 112 рублей.

Как видим, с учетом стоимости оборудования и работ по его монтажу, обновление арки Летнего амфитеатра обойдется в 1 232 212 рублей. Финансируется модернизация за счет бюджетных средств.

Сейчас уже ведутся подготовительные работы к установке на арку амфитеатра современных светодиодных блоков. Арка самой знаменитой концертной площадки Беларуси в последний раз реконструировалась более 15 лет назад – в 2007 году, сообщает дирекция фестиваля.