Пенсионер разбился на «BMW» в Докшицком районе

Іван Дзедушкін • 06/6/23 14:28 • Здарэнні

Смертельное ДТП произошло в ночь с 5 на 6 июня на 12-м автодороги Н-2610 «Березки-Яново» в Докшицком районе.



64-летний житель Минской области, управляя автомобилем «BMW», при закруглении дороги вправо не справился с управлением транспортного средства и совершил съезд в левый по ходу движения кювет, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

В результате ДТП мужчина получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте аварии.

Напомним, что 3 июня опрокинулся автомобиль в Лепельском районе, там погиб 25-летний парень.