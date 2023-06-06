Сразу четыре температурных антирекорда побиты минувшей ночью на Витебщине

Сяржук Серабро • 06/6/23 15:07 • Экалогія

Рекордные суточные минимумы температуры были зафиксированы ночью 6 июня в четырех точках Витебской области.



Холоднее всего минувшей ночью было в Езерище и Орше, там столбик термометра опускался до +1,7 °C. В результате были побиты рекорды 1993 года, которые составляли в Езерище +2,7 °C, а в Орше — +3 °C.

Немного теплее было в Докшицах, где температура не опустилась ниже 2 °C, предыдущий рекордный минимум для этой даты был зафиксирован в 2016 году и составлял +2,3 °C.

В Березинском заповеднике неподалеку от Домжериц минимальная температура составила +2,5 °C, а предыдущий рекорд +2,6 °C (2018 год).

Всего 0,1 °C не хватило Лынтупам, чтобы достигнуть минимума, установленного в в 2016 году — +2,1 °C.