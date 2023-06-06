В Оршанском районе мужчина ушел из дома-интерната и пропал

ННВ • 06/6/23 14:40 • Здароўе

Третьи сутки в Оршанском районе разыскивают Аргиса Тумашевича.



38-летний мужчина 4 июня в 23:00 ушёл в из ГУСО «Бабиничский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» и пропал.

В момент ухода и дома-интерната был одет чёрную кофту с капюшоном и белой надписью спереди, джинсы серо-синие, сандалии тёмные.

Тумашевич ростом 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы чёрные короткие с лобными залысинами, глаза карие. На левой кисти есть татуировка в виде креста. Отсутствует несколько зубов. Хромает.

Всех, кто владеет информацией, просим сообщить: ПСО “Феникс” +375(29)222-1019.