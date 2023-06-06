В Витебске маленький мальчик на велосипеде столкнулся с маршруткой на пешеходном переходе. Видео

Іван Дзедушкін • 06/6/23 23:45 • Здарэнні

Вечером 6 июня в Билево 6-летний ребенок на велосипеде столкнулся с микроавтобусом.



Около 18:00 в районе дома №34 на улице Богатырева мальчик, катавшийся на велосипеде, при пересечении проезжей части дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора столкнулся с маршрутным такси.

ДТП произошло на глазах у матери малыша, которая находилась неподалеку со вторым ребёнком.

В результате столкновения с маршруткой ребенок получил ушибы и ссадиы, сообщается ГАИ. По факту ДТП проводится проверка.