40 коррупционных преступлений зарегистрировано в Витебской области в прошлом году

ННВ • 07/6/23 14:48 • Палітыка

Уменьшение количества коррупционных преступлений в Витебской области отмечено по итогам 2022 года.



Так, в 2022 году в регионе было зарегистрировано 40 таких преступлений, что на 13% меньше, чем в 2021 году, когда выявили 46 преступлений коррупционной направленности, такая информация была озвучена на заседании Витебского городского исполнительного комитета, на котором рассмотрены вопросы противодействия коррупции и профилактики суицидального поведения несовершеннолетних.

Участие в мероприятии принял прокурор Витебской области Игорь Украинец. Он потребовал от участников заседания повысить эффективность работы комиссий по противодействию коррупции горисполкома и администраций районов города в части предупреждении коррупционных проявлений во всех организациях независимо от их ведомственной подчиненности. Ориентировал на выработку конкретных дополнительных антикоррупционных мер. Указал на недопустимость формализма в работе, потребовал наладить надлежащий контроль за исполнением решений комиссий.

На заседании также рассмотрен вопрос о мерах, принимаемых отделами по образованию, учреждениями общего среднего, специального образования Витебска относительно профилактики суицидоопасного поведения несовершеннолетних. По каждому факту городская прокуратура провела проверки и приняла меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба Витебской областной прокуратуры.