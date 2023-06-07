Горисполком должен наказать виновных в плохом состоянии асфальта на Витебских улицах

Сяржук Серабро • 07/6/23 15:33 • Падзеі

Критичная ямочность выявлена на центральных улицах Витебска. Внезапно?



В апреле текущего года Комитет госконтроля Витебской области провел контрольные мероприятия для проверки состояния улично-дорожной сети областного центра.

Критичная ямочность

В их ходе были выявлены многочисленные дефекты дорожного покрытия, которые требовали незамедлительного ремонта.

В результате критическая ямочность в Витебске была обнаружена на проспектах Фрунзе и Черняховского, а также на улицах Ленина, Правды и Ильинского.

Привлечь к ответственности

В связи с обнаруженными недостатками в содержании улично-дорожной сети города, Комитет предложил Витебскому горисполкому обеспечить принятие оперативных мер реагирования и привлечение виновных лиц к ответственности.

Кроме того, как отмечается в сообщении КГК, аналогичная ситуация с техническим состоянием дорог наблюдается и в других населенных пунктах области.

В целях оценки комплексного состояния улично-дорожной сети в настоящее время Комитетом области проводится анализ эффективности принятых местными органами власти, дорожными службами мер по приведению ее в надлежащее состояние.

Горячая линия

Поэтому 13 и 14 июня КГК проведет «горячую линию» с жителями Витебской области, где они могут высказать мнение по вопросу состояния улиц и дорог.

Обращения будут приниматься с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефонам 8 (0212) 376164, 8 (0212) 375041.

Кроме того, предлагается до 16 июня информировать Комитет области о проблемных вопросах с состоянием дорог и мостовых сооружений можно по электронной почте: [email protected] с пометкой «Ремонт дорог».