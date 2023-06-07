КГК Витебской области накрыл базу злоумышленников, продававших по завышенным ценам госпредприятиям растительные масла — из-за этого дорожала курятина

Сяржук Серабро • 07/6/23 14:01 • Эканоміка

Схему завышения стоимости растительных масел (рапсового, подсолнечного, соевого) и уклонения от уплаты налогов вскрыли Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области с участием правоохранительных органов Беларуси и России.



Три белорусские частные компании оформляли поставки от имени подконтрольных посреднических структур, зарегистрированных на территории Российской Федерации.

По версии КГК, фактически растительное масло закупалось напрямую от российских производителей и собственным автотранспортом белорусских компаний доставлялась в Беларусь на специальную базу. При этом водителям во время пути передавался второй комплект товаросопроводительных документов, по которым товар по уже завышенной стоимости якобы поставлялся от подконтрольных российских организаций в адрес белорусских компаний.

Затем растительные масла продавались по завышенной стоимости в адрес более 50 государственных предприятий, использующих их для производства комбикормов для кормления птицы. При этом удорожание комбикормов отражалось на росте себестоимости выпускаемой продукции (мяса птицы), отмечают в Комитете госконтроля.

Разница в стоимости продукции оставалась на расчетных счетах посреднических компаний, обналичивалась и использовалась организаторами преступной деятельности для приобретения дорогостоящих объектов недвижимости и автотранспортных средств.

В ходе проведения проверочных мероприятий на территории Российской Федерации было установлено, что практически все подконтрольные компании не располагались по указанным юридическим адресам, их бухгалтерский учет велся в Беларуси.

В отношении учредителей и фактических руководителей коммерческих структур УСК по Витебской области возбуждено 3 уголовных дела по части 2 и части 3 статьи 243 УК (уклонение от уплаты налогов, сборов в крупном, особо крупном размерах).

Проведены обыски в офисных помещениях и по месту жительства подозреваемых. Наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью не менее 2 000 000 рублей.

Организатор противоправной деятельности задержан. Подозреваемые по уголовному делу дают признательные показания. В счет возмещения причиненного ущерба ими перечислено в бюджет 1 200 000 рублей, сообщает пресс-служба КГК.