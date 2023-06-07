КГК Витебской области накрыл базу злоумышленников, продававших по завышенным ценам госпредприятиям растительные масла — из-за этого дорожала курятина

• 07/6/23 14:01 • Эканоміка

Схему завышения стоимости растительных масел (рапсового, подсолнечного, соевого) и уклонения от уплаты налогов вскрыли Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области с участием правоохранительных органов Беларуси и России.
КГК Витебской области накрыл базу злоумышленников, продававших по завышенным ценам госпредприятиям растительные масла

Три белорусские частные компании оформляли поставки от имени подконтрольных посреднических структур, зарегистрированных на территории Российской Федерации.

По версии КГК, фактически растительное масло закупалось напрямую от российских производителей и собственным автотранспортом белорусских компаний доставлялась в Беларусь на специальную базу. При этом водителям во время пути передавался второй комплект товаросопроводительных документов, по которым товар по уже завышенной стоимости якобы поставлялся от подконтрольных российских организаций в адрес белорусских компаний.

КГК Витебской области накрыл базу злоумышленников, продававших по завышенным ценам госпредприятиям растительные масла

Затем растительные масла продавались по завышенной стоимости в адрес более 50 государственных предприятий, использующих их для производства комбикормов для кормления птицы. При этом удорожание комбикормов отражалось на росте себестоимости выпускаемой продукции (мяса птицы), отмечают в Комитете госконтроля.

Разница в стоимости продукции оставалась на расчетных счетах посреднических компаний, обналичивалась и использовалась организаторами преступной деятельности для приобретения дорогостоящих объектов недвижимости и автотранспортных средств.

В ходе проведения проверочных мероприятий на территории Российской Федерации было установлено, что практически все подконтрольные компании не располагались по указанным юридическим адресам, их бухгалтерский учет велся в Беларуси.

В отношении учредителей и фактических руководителей коммерческих структур  УСК по Витебской области возбуждено 3 уголовных дела по части 2 и части 3 статьи 243 УК (уклонение от уплаты налогов, сборов в крупном, особо крупном размерах). 

Проведены обыски в офисных помещениях и по месту жительства подозреваемых. Наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью не менее 2 000 000 рублей.

КГК Витебской области накрыл базу злоумышленников, продававших по завышенным ценам госпредприятиям растительные масла

Организатор противоправной деятельности задержан. Подозреваемые по уголовному делу дают признательные показания. В счет возмещения причиненного ущерба ими перечислено в бюджет 1 200 000 рублей, сообщает пресс-служба КГК.

            
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