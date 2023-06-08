Маленькие волчата появились в зоопарке в Витебске. Трогательное видео

• 08/6/23 17:19 • Экалогія

В витебском зоопарке у канадской волчицы родились черные волчата.
Волчата. Иллюстративное фото U.S. Fish and Wildlife Service / rawpixel.com

Трогательное видео с мамой-волчицей, которая пытается запихнуть обратно в нору двух маленьких волчат опубликовано в сторис Instagam зоопарка.

Канадская черная волчица попала в витебский зоопарк еще в 2011 году из российского передвижного зоопарка. Позже в Витебске появился и самец такого волка.

Посетители зоопарка смогут увидеть волчат после того, как мама разрешит им надолго покидать нору.

Маленькие волчата появились в зоопарке в Витебске. Трогательное видео

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