Маленькие волчата появились в зоопарке в Витебске. Трогательное видео
В витебском зоопарке у канадской волчицы родились черные волчата.
Трогательное видео с мамой-волчицей, которая пытается запихнуть обратно в нору двух маленьких волчат опубликовано в сторис Instagam зоопарка.
Канадская черная волчица попала в витебский зоопарк еще в 2011 году из российского передвижного зоопарка. Позже в Витебске появился и самец такого волка.
Посетители зоопарка смогут увидеть волчат после того, как мама разрешит им надолго покидать нору.