Маленькие волчата появились в зоопарке в Витебске. Трогательное видео

ННВ • 08/6/23 17:19 • Экалогія

В витебском зоопарке у канадской волчицы родились черные волчата.



Трогательное видео с мамой-волчицей, которая пытается запихнуть обратно в нору двух маленьких волчат опубликовано в сторис Instagam зоопарка.

Канадская черная волчица попала в витебский зоопарк еще в 2011 году из российского передвижного зоопарка. Позже в Витебске появился и самец такого волка.

Посетители зоопарка смогут увидеть волчат после того, как мама разрешит им надолго покидать нору.