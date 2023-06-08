В воскресенье будут перекрывать движение по одной из сторон улицы Чкалова в Витебске

ННВ • 08/6/23 17:46 • Падзеі

11 июня на полтора часа будет перекрыто движение по одной из сторон улицы Чкалова в Витебске.



Движение на участке улицы Чкалова от улицы Воинов-Интернационалистов до Московского проспекта будет ограничено движение всех видов транспорта по четной стороне проезжей части 12:30 до 14:00.

Ограничения вводятся в связи с проведением католиками процессии Божьего тела, которая пройдет от костела Иисуса Милосердного до костела Святого Духа.

Движение городских автобусов при направлении в сторону Московского проспекта будет осуществляться по следующим измененным направлениям:

маршруты №№ 12,14 будут следовать по улице Воинов-Интернационалистов, проспекту Черняховского и далее по маршруту;

маршрут № 25 будет следовать по улице Чкалова, проспекту Строителей, проспекту Черняховского и далее по маршруту.

ГАИ предупреждает, что возможны отклонения от заявленного расписания движения.