В воскресенье будут перекрывать движение по одной из сторон улицы Чкалова в Витебске
11 июня на полтора часа будет перекрыто движение по одной из сторон улицы Чкалова в Витебске.
Движение на участке улицы Чкалова от улицы Воинов-Интернационалистов до Московского проспекта будет ограничено движение всех видов транспорта по четной стороне проезжей части 12:30 до 14:00.
Ограничения вводятся в связи с проведением католиками процессии Божьего тела, которая пройдет от костела Иисуса Милосердного до костела Святого Духа.
Движение городских автобусов при направлении в сторону Московского проспекта будет осуществляться по следующим измененным направлениям:
- маршруты №№ 12,14 будут следовать по улице Воинов-Интернационалистов, проспекту Черняховского и далее по маршруту;
- маршрут № 25 будет следовать по улице Чкалова, проспекту Строителей, проспекту Черняховского и далее по маршруту.
ГАИ предупреждает, что возможны отклонения от заявленного расписания движения.