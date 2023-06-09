Дедушка на велосипеде попал под машину под Витебском. Видео

Іван Дзедушкін • 09/6/23 16:47 • Здарэнні

9 июня под Витебском в результате столкновения с легковым автомобилем пострадал пожилой велосипедист.



Около 11:30 вблизи деревни Сокольники в районе стелы с обозначением границы Витебска женщина, управлявшая автомобилем «Peugeot» совершила столкновение с 64-летним велосипедистом.

По информации ГАИ пожилой велосипедист двигался в попутном направлении и, не убедившись в безопасности маневра, начал пересекать проезжую часть дороги.

С полученными в результате дорожно-транспортного происшествия травмами пенсионера доставили в Витебскую областную клиническую больницу.