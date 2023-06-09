Молодой парень утонул во время ночного купания под Витебском

Зоя Машэка • 09/6/23 15:36 • Турызм

8 июня на озере Городно под Витебском утонул 19-летний парень.



По информации МЧС, поздним вечером на берегу озера в деревне Сосновка отдыхала компания молодежи. Примерно в 22:00 один из парней решил искупаться.

Молодой человек уже отплыл от берега на значительное расстояние, когда начал тонуть. Один из товарищей бросился его спасать, однако не успел оказать помощь тонущему.

К приезду спасателей на поверхности озера уже ничего не наблюдалось. Тело утонувшего парня нашли в 35 метрах от берега, его подняли с глубины 5 метров.

Озеро Городно в Витебском районе не входит в официальный перечень мест, где разрешен отдых у воды. Однако оно находится неподалеку от города, немного южнее Витебской объездной дороги. Купаются и тонут там регулярно.

Так, примерно год назад на этом озере успели спасти парня, который находился в 500 метрах от берега и держался за пристань. А два года назад на Городно утонул 21-летний молодой человек.