Ожоги 30% тела получил житель Витебска из-за использования самодельной электроплитки
9 июня в Витебске произошел пожар из-за использования самодельной электрической плитки.
О пострадавшем в МЧС сообщили медики, после того как в приемный покой Витебской областной клинической больницы поступил мужчина с ожогами.
Как выяснилось позже, 59-летний витеблянин, живущий на 10-й улице Свердлова, готовил еду на самодельной электрической плите и уснул. Через какое-то время загорелись постельные принадлежности и одежда на нем.
Мужчине удалось самостоятельно потушить пожар, а затем вызвать «скорую». После осмотра медиками мужчину с ожогами различной степени тяжести – 30% тела госпитализировали в больницу. По факту происшествия проводится проверка, сообщается пресс-службой МЧС.