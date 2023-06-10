В Витебске вернулись к теме строительства копии полоцкого Софийского собора. Неужели нашли деньги?

Сяржук Серабро • 10/6/23 14:45 • Культура

В Витебске готовится общественное обсуждение отчета об оценке воздействии на окружающую среду строительства Софийского собора на берегу Двины у моста Блохина.



Напомним, что после того, как в 2016 году горожанам удалось предотвратить вырубку деревьев в парке Партизанской славы под строительную площадку копии полоцкого Софийского собора, инициатива православной церкви заглохла на несколько лет.

Спустя три года тогдашний мэр Витебска Виктор Николайкин сообщил витеблянам, что копию храма собираются возводить на площадке между торговым центром «Беларусь» и бывшим еврейским кладбищем.

В 2020 году прошло обсуждение проекта строительства, как оказалось здание собора по площади будет еще больше, чем то, что планировалось в парке.

В апреле 2021 года Витебск впервые посетил митрополит Вениамин, который освятил специальный знак на месте будущей нижней церкви Софийского собора на берегу Двины.

На этом дело со строительством копии древнего собора затихло. Сейчас, однако, выясняется, что в апреле всего за две недели был подготовлен отчет об оценке воздействия на окружающую среду этого объекта строительства.

Согласно сообщению горисполкома, на общественное обсуждение отчета об ОВОС планируют вынести 21 июня, замечания будут принимать в течение месяца. Затем дается еще месяц на доработку отчета согласно замечанием. В августе-сентябре отчет в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации будет проходить государственную экологическую экспертизу.