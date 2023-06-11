Пятый класс пожарной опасности вводится в Витебской области

Зоя Машэка • 11/6/23 20:04 • Экалогія

Белгидромет предупреждает, что 11-12 июня в отдельных регионах Витебской области будет сохраняться 5-й класс пожарной опасности.



По данным интерактивной карты МЧС на 11 июня в Витебской области уже введен 5 класс пожарной опасности в 2 районах. Какие это конкретно районы, к сожалению, не сообщается.

За минувшие сутки на Витебщине были зафиксированы четыре пожара в экосистемах: два в Верхнедвинском районе и по одному в Миорском и Поставском районах.

5-й класс устанавливается, когда пожарная опасность достигает состояния «чрезвычайной». Степень пожарной опасности в лесу по условиям погоды оценивается так назывемым комплексным показателем (по Нестерову и Диченкову), согласно белорусским стандартам для достижения 5-го класса этот показатель должен превышать 10 000. В Беларуси шкала Диченкова используется с 1987 года, она позволяет определить срок возникновения пожара под пологом леса и класс пожарной опасности по условиям погоды.

В случае введения 5-го класса пожарной опасности лесная охрана мобилизуется на охрану

лесов от пожаров. Наземное патрулирование проводится в течение всего светлого времени дня, а в наиболее опасных местах — круглосуточно, авиапатрулирование — не менее 3 раз в день по каждому маршруту, в помощь лесной охране привлекаются пожарные команды. Дежурство на пожарно-наблюдательных вышках — в течение светлого времени дня. Пожарные команды должны находиться полной готовности к выезду на пожар.

В Витебске по данным наблюдений синоптиков за первую декаду июня выпало 5 миллиметров осадков, что составляет всего лишь 7% от месячной нормы в 76 миллиметров.