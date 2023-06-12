Хулигана, поджегшего волосы подростку в Новополоцке, отправили на «химию»

Іван Дзедушкін • 12/6/23 17:34 • Грамадства

В Новополоцке парню не понравилась прическа подростка, и он поджег мальчику волосы. Как суд наказал хулигана?



Инцидент произошел 18 января этого года и начался в общественном транспорте, где компания выпивших молодых людей стала приставать к восьмикласснику, высказывая претензии к длине его волос и нашивкам на одежде.

Когда автобус остановился, и школьник вышел на остановке, за ним последовала и пьяная компания. 19-летний житель Полоцкого района схватил мальчика за волосы и стал угрожать ему, а затем достал зажигалку и сказал, что подожжет волосы.

Подросток пытался сопротивляться, отстраняя руку с зажигалкой, но взрослый парень снова стал угрожать, что ударит его. В результате хулиган поджег школьнику прядь волос в возле лба. Освободившись, мальчик потушил огонь.

Молодой человек пригрозил ему расправой, если восьмиклассник расскажет о случившимся, и скрылся. Придя домой школьник позвонил матери, а та в милицию, после чего хилигана задержали.

На суде безработный житель Полоцкого района свою вину признал, заявив при этом, что произошедшее в тот день помнит смутно, так как был сильно пьян.

В результате суд города Новополоцка признал 19-летнего парня виновным в злостном хулиганстве. На основании части 2 статьи 339 УК молодого человека приговорили к 3 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.