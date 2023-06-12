В Витебске в Двине утонул 79-летний пенсионер

Зоя Машэка • 12/6/23 15:25 • Здароўе

11 июня в Витебске 79-летний мужчина утонул в Двине, трагедия произошла неподалеку от так называемого КИМовского моста.



О человеке, тонущем в реке в районе Новолучесской улицы, в МЧС сообщили в 10:29. Приехавшие на вызов спасатели обнаружили и извлекли из воды тело утонувшего престарелого пенсионера, пишет пресс-служба МЧС.

Обстоятельства произошедшего не сообщаются.

Уровень воды в Двине в черте Витебска после небольшого подъема в начале июня продолжил падать и ориентировочно сейчас достиг отмети 47 сантиметров над уровнем 0 поста — ниже отметки, при которых возникают затруднения в работе речного транспорта.