Гриф, убивающий аистят в Лиозненском районе, похоже, прилетел из России

Сяржук Серабро • 13/6/23 18:09 • Экалогія

Белоголовый сип, разоривший в Лиозненском районе несколько гнезд аистов и пожравший птенцов, как установили «ННВ», мог прилететь из России. Где его заметили раньше?



7 сентября в деревне Выходцы Лиозненского района заметили странную хищную птицу, позже специалисты определили, что это вид не гнездящихся в Беларуси грифов — белоголовый сип.

Хищник на протяжении нескольких дней оставался на территории Лиозненского района, разоряя гнезда аистов. Он убивал птенцов и кормился ими. Примечательно, что людей птица не боялась и ее не удалось отпугнуть от буслянок даже выстрелами из ружья.

Многих мучает вопрос, откуда в Беларуси появился этот экзотический хищник. Даже посыпались обвинения в сторону Гродненского зоопарка — якобы гриф сбежал оттуда.

Однако, как оказалось, немногим ранее белоголового сипа видели в Смоленской области российской Федерации, граничащей Витебской областью.

Белоголового сипа сфотографировали на здании школы в деревне Казулино Сафроновского района этой российской области.

Характерно, что, как и в Беларуси, в России птицу сфотографировали на крыше эксплуатируемого здания, людей она не боялась.

В сообществе «Птицы Смоленской области» уверяют, что по поведению замеченный белоголовый сип жил в зоопарке или реабилитационном центре, а возможно у кого-то в частном порядке. Поэтому птице, содержавшейся в неволе, необходим особый уход, питание и прочее.

Расстояние между Казулино в Сафроновском районе РФ и Выходцами в Лизоненском районе Беларуси составляет 190 километров.

По непроверенным данным гриф переместился в Оршанский район, сообщается, что белоголовый сип разорил гнездо аистов в агрогородке Ларионовка возле самой Орши — это в 35 километрах от Выходцев.

С Большой уверенностью можно сказать, что и в Смоленской области России, и в Витебской области Беларуси наблюдают одну и ту же птицу. Крайне маловероятно, что здесь появились сразу две особи такого крайне экзотического вида, как сип белоголовый.