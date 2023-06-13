На Витебщине за загорающими на пляжах наблюдают с самолета. Видео

Зоя Машэка • 13/6/23 16:10 • Здароўе

За местами массового отдыха у воды в Витебской области начали следить с воздуха.



Авиация МЧС начала наблюдение за пляжами у водных объектов региона, где загорают люди — на минувших выходных мониторинг производился в 17 районах области, были отработаны 32 озера и 42 километра реки Двина, об этом в эфире телеканала «ОНТ» сообщил начальник Витебского областного управления МЧС Сергей Мелешкин.

Такие меры контроля и профилактики в Витебской области предприняты из-за участившихся случаев гибели людей от утопления: за прошлую неделю в регионе утонули три человека.

Как «ННВ» уже сообщали, 11 июня в Витебске в Двине утонул 79-летний пенсионер. В Браславском районе 62-сельчанін выпал заборт во время испытания лодки и утонул, это произошло на озере Плюсы. 8 июня под Витебском в озере Городно утонул 19-летний парень.

Напомним, что в 2023 году в Витебской области оборудовано 85 официальных мест, где разрешено отдыхать у воды. Далеко не на всех этих пляжах, однако, можно купаться. Так, в Витебске из 8 мест для массового отдыха купание разрешено только на 3-х.