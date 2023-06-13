В Городке вчера пропала женщина

ННВ • 13/6/23 13:45 • Здарэнні

12 июня в Городке при неизвестных обстоятельствах исчезла 47-летняя Екатерина Карусева.



Около 11:30 женщина ушла из дома в неизвестном направлении. В 12:03 в последний раз выходила на связь. До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно, сообщается на сайте ПСО Беларусь.

В день исчезновения женщина была одета в синюю джинсовку с капюшоном, синие джинсы, былые кроссовки.

Она ростом 165 сантиметров, нормального телосложения, глаза карие, волосы короткие мелированные. Имеется родинка на левой щеке

Екатерина Карусева может нуждаться в медицинской помощи!

Всех, кто владеет информацией, просят сообщать ее: ПСО “Ангел” г.Витебск +375(33)900-7771.