79-летний пенсионер, утонувший в Двине в Витебске, совершил суицид

Зоя Машэка • 14/6/23 14:58 • Здароўе

Утонувший 11 июня в Двине в Витебск престарелый мужчина совершил суицид.



Как сообщали «ННВ», в воскресенье тело 79-летнего пенсионера извлекли из реки возле так называемого КИМовского моста в районе Новолучесской улицы.

Сейчас из сводки ОСВОД стало известно, что он свел счеты с жизнью: этому случаю присвоен код МКБ X71 — преднамеренное самоповреждение путем погружения в воду и утопления.

Кроме вышеупомянутого случая, за минувшую неделю в Витебской области утонули три человека: 8 июня 19-летний парень при купании в озере Городно в деревне Сосновка Витебский района; 9 июня 63-летний мужчина в озере Плюсы в Браславском районе (при рыбной ловле с лодки) и 29-летний парень в Двине в деревне Дубище Бешенковичского района, обстоятельства последнего случая устанавливаются.

Всего с начала года в Витебской области на учете ОСВОД утонувшими в Витебской области числится 20 человек, больше людей утонуло только на Гомельщине (22) и Брестчине (30). За это же время спасти успели восьмерых.

Напомним, что установлением жаркой погоды МЧС начало наблюдение за пляжами Витебщины с летательных аппаратов.