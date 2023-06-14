Полутонный ковш от экскаватора украли в Верхнедвинском районе

Іван Дзедушкін • 14/6/23 15:22 • Эканоміка

Пропажу ковша обнаружил экскаваторщик, когда вернулся в поле, где он оставил агрегат.



Рабочий одной из строительных организаций Верхнедвинского района проводил работы на экскаваторе в поле, при этом у него возникла необходимость выполнить другую работу. Экскаваторщик отцепил ковш, и оставил его в поле.

Вернувшись через несколько дней, рабочий не обнаружил ковша на прежнем месте и обратился в милицию. В скором времени местонахождение похитителя установили, а украденное имущество изъяли.

В целях правовой квалификации действий злоумышленника сотрудники правоохранительных органов поручили управлению Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области проведение судебной автотовароведческой экспертизы. В ходе исследования ковша судебные эксперты установили, что его стоимость превышает 1200 рублей.

Заключение эксперта направлено правоохранителям для принятия процессуального решения. Верхнедвинским РОСК возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГКСЭ.