Студент из Египта воровал в витебских магазинах дорогой алкоголь

Іван Дзедушкін • 14/6/23 12:47 • Крымінал

В Витебске, при попытке вынести из магазина спиртное на 500 рублей, задержали 23-летнего гражданина Египта.



Молодой человек привлек внимание охранников одного из супермаркетов областного центра, когда пытался пронести товар мимо кассы.

Египтянин учился в одном из витебских ВУЗов, но недавно был отчислен.Он уже попадал в криминальные сводки и даже был судим.

Как выяснилось парень заходил в различные магазины Витебска, забирал с полок несколько дорогих бутылок с алкоголем и выносил их. Однако во время очередного похода имел неосторожность обратить на себя внимание сотрудников службы безопасности торговой точки.

После приезда милиции выяснилось, что подозрения охраны были обоснованы. В ходе дальнейших разбирательств стало ясно, что походы за элитным алкоголем носили для подозреваемого регулярный характер.

Гражданин Египта человек задержан, устанавливаются все эпизоды его похождений, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.