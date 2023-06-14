В Витебске оштрафовали кафе за проведение концертов

Сяржук Серабро • 14/6/23 16:08 • Культура

Витебское кафе заплатило штраф и лишилось части выручки из-за проведения концертов без включения организации в реестр организаторов культурно-зрелищных мероприятий.



Речь идет о кафе «Rok’i pub», находящемся на улице Димитрова и принадлежащем ООО «Номадклан». Согласно постановлению экономического суда Витебской области в феврале этого года налоговая составила протокол о совершении административного правонарушения,

предусмотренного частью 3 статьи 13.3 КоАП — незаконная предпринимательская деятельность.

В вину ООО ставилось то, что в кафе во второй половине 2022 года было организовано 5 концертов, при этом ООО «Номад-клан» в нарушение статьи 213-1 Кодекса Республики в не было включено в реестр организаторов культурно-зрелищных мероприятий. Доход от проведения концертов составил 3 650,00 рублей.

В результате суд наложил на общество с ограниченной ответственностью штраф в размере 740 рублей с конфискацией 20% суммы дохода в размере 730 рублей.