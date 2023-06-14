«Витебскоблавтотранс» приглашает учиться на водителя троллейбусов

ННВ • 14/6/23 12:20 • Падзеі

В Витебске идет набор желающих в группу по подготовке на водителя троллейбуса (категория «I»).



Набор проводит ОАО «Витебскоблавтотранс» совместном УДОВ «Витебский областной учебный центр ЖКХ». Срок обучения 4 месяца, форма обучения дневная. Выпускникам обещают трудоустройство в Витебске.

Обучение проводится по направлениям Витебского городского центра занятости, за счет средств бюджета. Заявления на курсы необходимо подавать по адресу: г. Витебск, ул. С. Панковой, д.1, отдел кадров, кабинет №307, телефон для справок 68-73-32.

Набор в группу осуществляется по результатам собеседования. Ориентировочно занятия должны начаться в июле (по окончании формирования группы).

Соискателями могут быть люди в возрасте от 21 до 40 лет, без медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством категории «I», образование не ниже среднего. При трудоустройстве нуждающимся предоставляется общежитие, сообщает сайт «Витебскоблавтотранса».