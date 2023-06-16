Еще одна линия светодиодной брусчатки в центре Витебска пришла в негодность

Сяржук Серабро • 16/6/23 16:55 • Падзеі

Светодиодная плитка на пешеходном переходе от Летнего амфитеатра к кафе «Бульбяная» тоже испортилась.



Как ранее писали «ННВ», перекресток улицы Ленина с проспектом Фрунзе и Замковой улице был оборудован линиями из светодиодной брусчатки, меняющей цвет свечения синхронно с пешеходными светофорами.

Первая такая система появилась в 2018 году, а в конце прошлого года аналогичными светодиодными плитками оборудовали три остальных перехода.

Увы, уже спустя всего месяц эксплуатации одна из линий (на проспекте Фрунзе со стороны площади Свободы) погасла, и ее до сих пор не починили.

Теперь вышла из строя еще одна линия — на этот раз на переходе, где установка системы проводилась пять лет назад.

Светодиодная брусчатка со стороны Летнего амфитеатра теперь включается только на красный сигнал светофора. При разрешающем для пешеходов сигнале она либо не горит, либо светиться почти не заметно для человеческого глаза.

Напомним, что стоимость оборудования одного пешеходного перехода двумя четырехметровыми светящимися линиями на тротуарах по обеим сторонам улицы в 2018 году составляла 41 000 рублей или 20 650 долларов.