Мужчина погиб сжигая мусор на даче в Шумилинском районе. Пожар обнаружила система видеонаблюдения лесхоза

ННВ • 16/6/23 15:37 • Здарэнні

В Шумилнском районе дачники сжигали мусор, в результате погиб 59-летний мужчина.



Пожар в районе деревни Черницы Шумилинского района был обнаружен камерами видеонаблюдения Ушачского. В указанное место выехали пожарные, которые обнаружили, что на приусадебном участке горит сухая трава.

Среди выжженной растительности спасатели нашли тело погибшего мужчины.

Как выяснится позже, супруги сжигали мусор на дачном участке. От костра загорелась сухая трава, огонь стал неконтролируемо распространяться.

Хозяева пытались остановить пламя, однако ничего не получалось. Через некоторое время женщина обнаружила 59-летнего супруга без сознания лежащим на земле. Прибывшие к месту происшествия медики констатировали смерть мужчины.

По данному факту проводится проверка, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем погибшим мужчиной, сообщается пресс-службой МЧС.