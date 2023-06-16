В Витебске Двине обмелела так, что это лимитирует работу теплоходов

Сяржук Серабро • 16/6/23 17:36 • Экалогія

Судоходство на Двине в окрестностях Витебска затруднено из-за чрезвычайно низкого уровня воды в реке.



По данным «Витебскоблгидромета» с конца первой и до середины второй декады июня на Двине наблюдалась устойчивая летняя межень. Уровень воды изменялся в пределах 1-10 сантиметров за сутки.

В результате в Витебске с начала месяца Двина обмелела примерно на 17 сантиметров, уровень воды сейчас ориентировочно составляет 38 сантиметров над нулем гидрологического поста областного центра.

Поэтому в районе Витебска на реке по-прежнему сохранялось опасно низкое значение уровня воды, при котором затруднено судоходство.

Напомним, что рекордно низкий уровень воды в Двине был отмечен в 2015 году, когда он составил 12 сантиметров ниже 0 гидропоста.

После ввода в строй плотины Витебской ГЭС таких экстремальных уровней воды в реке уже не наблюдалось. Осенью 2021 года Двина мелела до уровня 29 сантиметров на 0 городского гидрологического поста.