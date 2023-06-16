Витебская таможня пресекла схему серого импорта в РФ западной одежды и обуви? Видео

Іван Дзедушкін • 16/6/23 15:59 • Эканоміка

Партию фирменной одежды и обуви на 800 000 долларов задержала Витебская таможня. Ее якобы везли в Казахстан.



Два грузовых автомобиля, принадлежащих казахскому перевозчику, на территорию ЕАЭС въехали через пункт пропуска «Григоровщина». По документам в грузовиках перемещали брендовую одежду, обувь и косметику.

Однако при проведении таможенного досмотра витебские таможенники установили, что фактическое количество товаров, находившееся в двух транспортных средствах, оказалось больше заявленного в документах на 20 000 единиц.

Таким образом на территорию ЕАЭС из Германии контрабандно пытались ввезти крупную партию фирменной одежды, обуви и косметики, общей стоимостью более 2 000 000 рублей.

Недостоверные сведения о перемещаемых грузах позволили бы снизить размер уплаты таможенных платежей в общей сложности почти на 550 000 рублей.

По данным фактам нарушения законодательства Витебской таможней начаты административные процессы в соответствии с части 1 статьи 15.5 КоАП (недекларирование либо предоставление недостоверных сведений о товарах). Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения, сообщает пресс-служба ГТК.