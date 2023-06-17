До +31 °C — оранжевый уровень опасности из-за сильной жары объявлен в Витебской области

Сяржук Серабро • 17/6/23 22:22 • Здароўе

18 июня на большей части территории Витебской области температура атмосферного воздуха может подняться до +31 °C. Объявлен оранжевый уровень опасности.



Жаркая погода установилась с 15 июня, когда в областном центре столбик термометра поднялся до отметки +27,2 °C; 16 июня воздух прогрелся до +28,8 °C, а 17 июня — до +29,2 °C.

В результате рекорды, установленные для этих дней в 1939 году, оказались не побиты.

Напомним, что максимальная температура 18 июня в Витебске была зафиксирована в 2020 году. Тогда в областном центре воздух прогрелся до +31 °C, побив рекорд 1939 года в +30,7 °C.