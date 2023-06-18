Еще два человека утонули в Витебской области, личность одного не установлена

Зоя Машэка • 18/6/23 13:45 • Здароўе

За субботу в Витебской области утонули два человека.



17 мая в 17:21 поступило сообщение об утонувшем мужчине в озере Сватье возле агрогородка Полота Полоцкого района. Спасатели извлекли из воды тело 51-летнего безработного.

В тот же день позже вечером 20:02 стало известно об утоплении в искусственном водоеме на территории садового товарищества «Строитель» возле деревни Ранино Витебского района. Там из воды извлекли утонувшего мужчину, личность которого еще устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.