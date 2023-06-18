Красный уровень опасности из-за высокой вероятности пожаров объявлен в Витебской области

Сяржук Серабро • 18/6/23 16:36 • Экалогія

19-20 июня (понедельник-вторник) местами по Витебской сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).



В связи с этим введен красный уровень опасности. 5 класс пожарной опасности по прежнему сохраняется в двух районах Витебщины.

За минувшие сутки зафиксировано уже пять пожаров в экосистемах области. Два из них произошли в Браславском районе, по одному — в Глубокском, Докшицком и Миорском районах.

Июнь 2023 года в Витебской области выдался намного суше обычного. Так, в Витебске за 18 дней выпало только 5 миллиметров осадков, что составляет 7% от нормы в 76 миллиметров. Последний раз дождь в областном центре шел девять дней назд.