Трамваи пройдут маршем по Витебску, но прокатятся на них только специально приглашенные гости

ННВ • 18/6/23 16:19 • Культура

В ознаменование 125-летия открытия трамвайного движения в Витебске 24 июня в городе состоится марш трамваев.



Юбилей отпраздную в рамках Дня города, при этом в субботу в Витебске запланирован трамвайный марш, об этом со ссылкой на заместителя генерального директора по перевозкам и идеологической работе ОАО «Витебскоблавтотранс» Виктора Кожуха сообщают «Витебские вести».

Марш трамваев, в котором примут участие пассажирская и специальная (рельсотранспотер и снегоочистель) трамвайная техника, в том числе дваотреставрированных вагона рижского и усть-катавского заводов, начнется на кольце в конце проспекта Черняховского, где трамваи разворачивались во время ремонта моста Шмырева.

Колонна техники двинется в сторону площади Победы в 10:00 и первую остановку сделает у гостиницы «Лучеса», где в вагоны погрузятся специально приглашенные гости.

После кратной остановки на площади Пебоды, трамвайный марш по Московскому проспекту и Смоленской улице проследует до депо на проспекте Фрунзе.

Торжественной открытие трамвайного движения в Витебске состоялось 30 июня (18 июня по юлианскому календарю) 1898 года. Это пятая по счету система электрического трамвая, появившаяся в тогдашней Российской Империи и первая на территории Беларуси.

Первый в РИ электрический трамвай появился в Нижнем Новогороде в 1896 году, затем в 1897 году в Екатеринославе и Елисаветграде, а в 1898 — (согласно очередности) в Курске, Витебске, Севастополе, Орле и Лодзи.