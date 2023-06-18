Уже +30,8 °C — в Витебской области жарче всего в Шарковщине

Сяржук Серабро • 18/6/23 15:00 • Экалогія

Жара бьет рекорды в Витебской области, в Шарковщине столбик термометра уже поднялся до отметки +30,8 °C.



Таким образом в этом райцентре уже был побит суточный температурный рекорд 18 июня, установленный в 2020 году, когда максимальная температура составляла +29,7 °C.

Также суточные рекорды были побиты в Докшицах — +30,8 °C (+29,1 °C в 2020 году); Езерище — +29,4 °C (+26,6 °C в 2020 году); Лепеле — +29,9 °C (+29,4 °C в 1991 году).

В областном центре температура пока далека от рекордной, на метеостанции Витебска за текущие сутки столбик термометра пока не подымался выше +27 °C, до рекорда еще 4 градуса.

Жаркая погода сохранится и завтра, согласно предупреждению синоптиков 19 июня воздух может прогреться до +30 °C.