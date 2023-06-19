Больше +30 °C было вчера на 6 метеостанциях Витебской области

ННВ • 19/6/23 16:47 • Экалогія

18 июня на шести метеостанциях Витебской области отмечена температура выше +30 °C.



При этом, как «ННВ» сообщали ранее, был побит ряд суточных рекордов. Жарче всего было в Шарковщине (+31,2 °C), за ней идут Докшицы (+30,6 °C), Лепель (+30,5 °C), Полоцк и Березинский заповедник (+30,4 °C), а также Россоны (+30 °C).

В результате жаркой засушливой погоды на всей территории Витебской области, по данным «Витебскоблгидромета» верхний 10-см слой почвы полностью иссушен, в результате чего агрометеорологическая обстановка остается сложной. Запасы продуктивной влаги в пахотном слое по юго-западу области остаются низкими, удовлетворительные – в Верхнедвинском, Докшицком и Витебском районах, а хорошие запасы влаги лишь в Шарковщинском, Полоцком и Оршанском районах.

В полуметровом слое в большинстве районов влагозапасы оставались хорошими и удовлетроврительными, а в Поставском районе запасы влаги стали низкими.

В результате таких условий на легких почвах и возвышенных участках у зерновых колосовых культур, ярового рапса и кукурузы наблюдалось пожелтение, скручивание и засыхание листьев, местами началось засыхание растений.

В ближайшее время сложные агрометеорологические условия в большинстве районов области сохранятся.