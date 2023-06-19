К лету в колхозах Витебщины осталось 179 600 коров, год в хозяйствах было 183 800 животных

Сяржук Серабро • 19/6/23 17:34 • Эканоміка

С начала года количество коров в сельхозорганизациях Витебской области сократилось на 1100 животных, при этом за три весенних месяца стадо сократилось на 500 голов.



Как видим, сокращение колхозного коровьего стада в регионе неумолимо продолжается. Правда, динамика процесса заметно замедлилась — так, в 2022 году за первые пять месяцев поголовье коров в области уменьшилось и вовсе сразу на 4400 животных.

Сейчас в сельскохозяйственных организациях Витебской области насчитывается только 179 600 коров, что на 4200 голов меньше, чем год назад.

Общее поголовье крупного рогатого скота при этом выросло до 516 600 животных: за весну оно увеличилось на 7700 голов, а с начала года — на 10 000, уверяет областная статистика.